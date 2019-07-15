Traffico Roma del 15-07-2019 ore 10:00
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INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO
DAL RACCORDO VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR
CODE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA E PER TRAFFICO TRA LA CASILINA E LA
ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLA ROMA
FIUMICINO ALL’ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE SI VIAGGIA INCOLONNATI IN DIREZIONE STADIO DA VIA DELLE
VALLI A VAI DEI CAMPI SPORTIVI E DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO
GIUBILEO DEL 2000 ALLA STAZIONE SAXA RUBRA, IN PIAZZALE DEL VERANO, A
TRASTEVERE UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA SAN COSIMATO E ANCORA RALLENTAMENTI
IN PIAZZA ALBANIA ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA PER LE POSSIBILI PRECIPITAZIONI.
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE
AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma