Traffico Roma del 15-07-2019 ore 10:00

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO

DAL RACCORDO VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR

CODE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA

DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA E PER TRAFFICO TRA LA CASILINA E LA

ROMA FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLA ROMA

FIUMICINO ALL’ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA TANGENZIALE SI VIAGGIA INCOLONNATI IN DIREZIONE STADIO DA VIA DELLE

VALLI A VAI DEI CAMPI SPORTIVI E DA CORSO DI FRANCIA A VIA DELLA PINETA

SACCHETTI.

IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO

GIUBILEO DEL 2000 ALLA STAZIONE SAXA RUBRA, IN PIAZZALE DEL VERANO, A

TRASTEVERE UN ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA SAN COSIMATO E ANCORA RALLENTAMENTI

IN PIAZZA ALBANIA ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA PER LE POSSIBILI PRECIPITAZIONI.

