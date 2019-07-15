Traffico Roma del 15-07-2019 ore 11:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. TRAFFICO VERSO ROMA.
PROSEGUONO I DISAGI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA
SACCHETTI. CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFIVO VERSO BATTISTINI
IN VIA DI BOCCEA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PIO IX. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI
SULLA VIA AURELIA ANTICA TRAFFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI BRAVETTA. DISAGI
SOPRATTUTTO VERSO VILLA PAMPHILI
NELLA ZONA SUD-EST CODE IN VIA TOR BELLA MONACA TRA IL RACCORDO E TORRE
ANGELA
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma