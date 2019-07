Traffico Roma del 15-07-2019 ore 12:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. TRAFFICO VERSO ROMA.

PROSEGUONO I DISAGI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA

SACCHETTI. CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO VERSO BATTISTINI

IN VIA DI BOCCEA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PIO IX. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI

SULLA VIA AURELIA ANTICA TRAFFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI BRAVETTA. DISAGI

SOPRATTUTTO VERSO VILLA PAMPHILI

NELLA ZONA SUD-EST CODE IN VIA DI TOR BELLA MONACA TRA IL RACCORDO E TORRE

ANGELA

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma