Traffico Roma del 15-07-2019 ore 13:30
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SULLA VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO FRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.
SULLA VIA AURELIA SOLITI INCOLONNAMENTI, PER LAVORI IN CORSO, DA LARGO
PERASSI A VIA GREGORIO XI VERSO IL GRA.
SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
E VIA EMMA PERODI IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA.
SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’APPIA ALLA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA
PRENESTINA ALLA CASILINA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma