Traffico Roma del 15-07-2019 ore 13:30

SULLA VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO FRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO.

SULLA VIA AURELIA SOLITI INCOLONNAMENTI, PER LAVORI IN CORSO, DA LARGO

PERASSI A VIA GREGORIO XI VERSO IL GRA.

SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

E VIA EMMA PERODI IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA.

SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’APPIA ALLA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA

PRENESTINA ALLA CASILINA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma