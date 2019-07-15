Traffico Roma del 15-07-2019 ore 15:30
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A NORD DI ROMA SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN
PROISSIMITA’ DI VIA ARCORE
SEMPRE PER INCIDENTE IN CITTA’ POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZA
VITTORIO EMANUELE II INCROCIO CON VIA MAMIANI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E IN CARREGGA ESTERNA TRA PONTINA E
ARDEATINA
E SUL RACCORDO QUERSTA NOTTA PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE
DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO LA ROMANINA PROVENENDO DA TIBURTINA- PRENESTINA
TORNIAMO AL TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA CENTRO E
POMEZIA NORD VERSO ROMA
AL LIDO DI OSTIA PER L’INIZIO DEGLI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL RALLY
ROMA CAPITALE 2019 IN PROGRAMMA DAL 19 AL 21 LUGLIO, QUESTA NOTTE
CHIUDERA’ IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI CARREGGIATA LATO MARE, TRA PIAZZA
DEI RAVENNATI E VIA DEGLI ACILII VERSO PIAZZA MAGELLANO
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma