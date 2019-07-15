Traffico Roma del 15-07-2019 ore 16:30
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SULLA VIA SALARA PER LAVORI E TRAFFICO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA
AEROPORTO DEL’URBE
FILE SU VIA DEL FORO ITALICO A TRATTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E IN CARREGGA ESTERNA TRA PONTINA E
APPIA
E SUL RACCORDO QUERSTA NOTTA PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE
DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO LA ROMANINA PROVENENDO DA TIBURTINA- PRENESTINA
AL LIDO DI OSTIA INVCE PER L’INIZIO DEGLI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL
RALLY ROMA CAPITALE 2019 IN PROGRAMMA DAL 19 AL 21 LUGLIO, QUESTA NOTTE
CHIUDERA’ IL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI CARREGGIATA LATO MARE, TRA PIAZZA
DEI RAVENNATI E VIA DEGLI ACILII VERSO PIAZZA MAGELLANO. E QUESTO DALLE
23,30 E FINO ALLE 7,00 DI DOMANI MATTINA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma