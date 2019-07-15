Traffico Roma del 15-07-2019 ore 18:30
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INTENSO IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E POI TRA SVINCOLO
BUFALOTTA E CASILINA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E
LA TUSCOLANA. E SUL RACCORDO QUESTA NOTTE PER LAVORI IN CARREGGIATA
INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO
SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO LA ROMANINA PROVENENDO DA
TIBURTINA- PRENESTINA
TORNIAMO AL TRAFFICO, DISAGI SULLA VIA SALARA, PER LAVORI CODE IN USCITA
DA ROMA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DEL’URBE E VERSO LA TANGENZIALE DA
VIA CORTONA ALL’AEROPORTO
INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALTEZZA VIA
CORTINA D’AMPEZZO VERSO VIA DELLA PISANA
FILE POI SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA SALARIA E POI PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA
SULLA PONTINA CODE VERSO POMEZIA DALLA CRISTOROFO COLOMBO A TOR DE CENCI E
VERSO ROMA DA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma