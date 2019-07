Traffico Roma del 15-07-2019 ore 19:00

INTENSO IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E POI TRA SVINCOLO

BUFALOTTA E CASILINA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E

LA TUSCOLANA. E SUL RACCORDO QUESTA NOTTE PER LAVORI IN CARREGGIATA

INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO

SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO LA ROMANINA PROVENENDO DA

TIBURTINA- PRENESTINA

TORNIAMO AL TRAFFICO, DISAGI SULLA VIA SALARA, PER LAVORI CODE IN USCITA

DA ROMA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DEL’URBE E VERSO LA TANGENZIALE DA

VIA CORTONA ALL’AEROPORTO

INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALTEZZA VIA

CORTINA D’AMPEZZO VERSO VIA DELLA PISANA

FILE POI SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA SALARIA E POI PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA

SULLA PONTINA CODE VERSO POMEZIA DALLA CRISTOROFO COLOMBO A TOR DE CENCI E

VERSO ROMA DA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO

———————–

