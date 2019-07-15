Traffico Roma del 15-07-2019 ore 20:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA ROMA NAPOLI.
RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CAPITALE SU VIA PONTINA DA VIA
C.COLOMBO A MOSTACCIANO.
INCIDENTE SU VIA COLLATINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA TENUTA DEL
CAVALIERE.
SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ IN PROSSIMITA’
DEI LAVORI TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, DOVE LO RICORDIAMO SI
TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI ANCHE SU
VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
RICORDIAMO CHE SU VIA DEL FORO ITALICO, PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO. IL
TRAFFICO È DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CI SONO PERTANTO
INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO, ANCHE VERSO SAN GIOVANNI CODE
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE
ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E TRA VIA
PRENESTINA E V.LE CASTRENSE..
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER URGENTI LAVORI IN VIA RIETI
E’ SOSPESO IL SERVIZIO DEL TRAM 19 TRA GERANI E GALENO NELLE DUE DIREZIONI
E DEL TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E GALENO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI , IN
ENTRAMBE I CASI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma