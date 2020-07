Traffico Roma del 15-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico sostenuto sulle principali arterie stradali che conducono verso il centro città sul raccordo in carreggiata interna incolonnamenti a tra le uscite Romania da rallentamenti e code anche sul percorso Urbano della Roma L’Aquila da Viale Togliatti al bivio per la tangenziale verso il centro code per lavori sulla Ardeatina tra il raccordo è via di torricola all’infernetto rallentamenti per incidente su via Cristoforo Colombo all’altezza di via del Canale della Lingua dalle 9 alle 13 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone mentre dalle 11 alle 12:30 sit-in in Piazza Cavour lato via Cicerone lavori di rifacimento dell’asfalto sull’ostiense tra Ostia Antica ed Ostia fino al 7 agosto chiuso il tratto compreso tra via Luciovideo via della Stazione di Ostia Antica sulla linea C della metropolitana per lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B fino al 7 dicembre la circolazione che terminerà in anticipo ma proseguirà con una bus navetta al posto dei treni da Pantano l’ultima corsa su rotaie alle 20:30 da San Giovanni alle 21 sulla linea ad alta velocità Firenze circolazione ferroviaria rallentata per l’investimento di un animale di grossa taglia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luce verde

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma