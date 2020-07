Traffico Roma del 15-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi Roma nord code a tratti sulle vie casse Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto code anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e sempre a proposito di viale di Tor di Quinto Ci sono code per lavori in prossimità di via Fornaci di Tor di Quinto dove si viaggia a senso unico alternato nella fascia oraria dalle 930 alle 17 rallentamenti e code sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara al bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico abbiamo rallentamenti dalla Salaria via dei Campi Sportivi rallentamenti e code anche in direzione opposta verso San Giovanni dalla via Tiburtina la rampa di ingresso per la 24 e poi tra via Prenestina viale Castrense rallentamenti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra le uscite Anagnina e doppia code per lavori invece sulla Ardeatina tra il raccordo è via di torricola entrambe lePer quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea ad alta velocità Roma Firenze la circolazione rallentata a causa dell’investimento di un animale di grossa taglia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

