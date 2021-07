Traffico Roma del 15-07-2021 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione consueto aumento del traffico lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra l’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana stessa situazione sull’anello interno tra Cassia bis Prenestina cantieri e rallentamenti sulla autostrada Roma Teramo tra Tivoli e Castel Madama verso L’Aquila spostamenti maggiori ma senza altri problemi sulla tratto Urbano della A24 in uscita da Roma traffico su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni migliora la situazione sulla Pontina dopo le code per i lavori in corso tra l’uscita per Pratica di Mare Castel Romano in direzione Pomezia vicino Colle Prenestino Roma prestare attenzione per un incidente su via Prenestina all’altezza di via Teggiano possibili rallentamenti su tutte e due le direzioni e dalle 15 è in corso una manifestazione su Piazza di Montecitorio fino alle19 possibili disagi tra via della Colonna Antonina e l’obelisco infine ricordiamo chiusa da ieri per urgenti interventi di manutenzione Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in prossimità di via Trionfale per chi va a Piazzale Clodio al momento non si conosce la data di riapertura maggiori dettagli sulle nostre notizie sul sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma