Traffico Roma del 15-08-2019 ore 08:00
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POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE VERSO IL LITORALE, QUINDI SU AURELIA,
CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA.
BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO SU TUTTA LA REGIONE, OGGI SINO ALLE 22.00 I
MEZZI PESANTI NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE
SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. DOMANI VIA LIBERA,
SABATO NUOVO STOP TRA LE 8.00 E LE 16.00.
ALLE 12.00 A SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO, PREVISTE
CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO SULLE STRADE PROSSIME AL VATICANO.
RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA
LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS
SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma