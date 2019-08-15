Traffico Roma del 15-08-2019 ore 09:30
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NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE È INDICATO
SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ
INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA.
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE;
RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL
FUSANO.
ALLE 12.00 A SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO, PREVISTE
CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO SULLE STRADE PROSSIME AL VATICANO.
NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI
IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO.
RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA
LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS
SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma