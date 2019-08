Traffico Roma del 15-08-2019 ore 09:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE È INDICATO

SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ

INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO, PONTINA.

SULLA ROMA CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE;

RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL

FUSANO.

ALLE 12.00 A SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS CON PAPA FRANCESCO, PREVISTE

CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO SULLE STRADE PROSSIME AL VATICANO.

NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI

IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO.

RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA

LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS

SOSTITUTIVI.

