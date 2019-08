Traffico Roma del 15-08-2019 ore 10:30

SI MANTIENE COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE

CITTADINE, PIÙ SOSTENUTA IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI

TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. DECISAMENTE

TRAFFICATA LA ROMA L’AQUILA INTERESATA DA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA

EST, TIVOLI E VICOVARO MANDELA IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DELL’AQUILA.

ANCORA A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, SULLA ROMA FIRENZE CODE A TRATTI TRA

MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.

SULLA ROMA CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE;

RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA PONTINA POCO PRIMA DEL BIVIO PER

PRATICA DI MARE, NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA; ABBIAMO POI CODE

SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI.

AL FLAMINIO INCIDENTE IN VIA GIAMBATTISTA VICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA

DEGLI SCIALOJA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA

LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS

SOSTITUTIVI.

