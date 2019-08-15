Traffico Roma del 15-08-2019 ore 10:30
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SI MANTIENE COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE
CITTADINE, PIÙ SOSTENUTA IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI
TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. DECISAMENTE
TRAFFICATA LA ROMA L’AQUILA INTERESATA DA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA
EST, TIVOLI E VICOVARO MANDELA IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DELL’AQUILA.
ANCORA A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, SULLA ROMA FIRENZE CODE A TRATTI TRA
MAGLIANO SABINA ED ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA BREVI ATTESE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE;
RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA PONTINA POCO PRIMA DEL BIVIO PER
PRATICA DI MARE, NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA; ABBIAMO POI CODE
SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI.
AL FLAMINIO INCIDENTE IN VIA GIAMBATTISTA VICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA
DEGLI SCIALOJA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA
LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS
SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma