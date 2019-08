Traffico Roma del 15-08-2019 ore 11:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, TRAFFICO SCARSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA

CAPITALE, RESTA PERÒ MOLTO INTENSO IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI

TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA.

DECISAMENTE TRAFFICATA LA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRATTI DAL RACCORDO

ANULARE SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. ABBIAMO

POI CODE SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO NELLE DUE

DIREZIONI.

QUALCHE PROBLEMA ANCORA SULLA ROMA L’AQUILA INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E

CODE A PARTIRE DAL RACCORDO SINO VICOVARO MANDELA IL TUTTO QUINDI IN

DIREZIONE DELL’AQUILA.

ANCORA A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, SULLA ROMA FIRENZE CODE ED ATTESE ALLA

BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE.

SULLA ROMA CIVITAVECCHIA RESTANO CODE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE;

RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA

LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS

SOSTITUTIVI.

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

