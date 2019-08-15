Traffico Roma del 15-08-2019 ore 11:30
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NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, TRAFFICO SCARSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA
CAPITALE, RESTA PERÒ MOLTO INTENSO IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI
TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA.
DECISAMENTE TRAFFICATA LA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRATTI DAL RACCORDO
ANULARE SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. ABBIAMO
POI CODE SULLA LITORANEA TRA TORBVAIANICA E CASTEL FUSANO NELLE DUE
DIREZIONI.
QUALCHE PROBLEMA ANCORA SULLA ROMA L’AQUILA INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E
CODE A PARTIRE DAL RACCORDO SINO VICOVARO MANDELA IL TUTTO QUINDI IN
DIREZIONE DELL’AQUILA.
ANCORA A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, SULLA ROMA FIRENZE CODE ED ATTESE ALLA
BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE.
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA RESTANO CODE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE;
RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA
LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS
SOSTITUTIVI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma