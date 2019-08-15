Traffico Roma del 15-08-2019 ore 12:30
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RESTA INTENSOIL TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI
TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA. SULLA VIA AURELIA
CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO.
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA RESTANO CODE ALL’USCITA DI MACCARESE FREGENE.
DECISAMENTE TRAFFICATA LA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRATTI DAL RACCORDO
ANULARE SINO AL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA.
ABBIAMO POI CODE SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CASTEL FUSANO NELLE DUE
DIREZIONI.
RESTANO DISAGI SULLA ROMA L’AQUILA INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE A
PARTIRE DAL RACCORDO SINO VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELL’AQUILA.
ANCORA A PROPOSITO DI AUTOSTRADE, SULLA ROMA FIRENZE CODE ED ATTESE ALLA
BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE.
CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E ALBANO LAZIALE, CODE ANCHE
SULLA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DI MARINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma