Traffico Roma del 15-08-2019 ore 13:30

RESTA INTENSO IL TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI

TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA.

SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE

CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE IL TRAFFICO È INCOLONNATO NELLA ZONA DI

PASSO CORESE IN DIREZIONE RIETI

SULLA A24 ROMA L’AQUILA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA MILANO NAPOLI E

VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELL’AQUILA

VERSO I CASTELLI ROMANI TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA

DELLE MOLE E FRATTOCCHIE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEI LAGHI TRA SASSONE

E MARINO

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma