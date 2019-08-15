Traffico Roma del 15-08-2019 ore 13:30
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RESTA INTENSO IL TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO A CAUSA DI QUANTI
TRASCORRERANNO LA GIORNATA DI FERRAGOSTO FUORI PORTA.
SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE
CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE IL TRAFFICO È INCOLONNATO NELLA ZONA DI
PASSO CORESE IN DIREZIONE RIETI
SULLA A24 ROMA L’AQUILA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA MILANO NAPOLI E
VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELL’AQUILA
VERSO I CASTELLI ROMANI TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA
DELLE MOLE E FRATTOCCHIE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEI LAGHI TRA SASSONE
E MARINO
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma