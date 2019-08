Traffico Roma del 15-08-2019 ore 17:00

NESSUNA SEGNALAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE

CHE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA

RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA,

CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA.

NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI

IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO.

RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA

LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS

SOSTITUTIVI.

BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO SU TUTTA LA REGIONE, OGGI SINO ALLE 22.00 I

MEZZI PESANTI NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE

SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. DOMANI VIA LIBERA,

SABATO NUOVO STOP TRA LE 8.00 E LE 16.00.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!

———————–

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma