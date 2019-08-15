Traffico Roma del 15-08-2019 ore 19:00
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SEMPRE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE CITTADINE,, ALTRETTANTO PER
QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU
AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA.
NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI
IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO.
RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO TRA
LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI OTTAVIANO. DISPOSTE CORSE CON BUS
SOSTITUTIVI.
BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO SU TUTTA LA REGIONE, OGGI SINO ALLE 22.00 I
MEZZI PESANTI NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE
SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. DOMANI VIA LIBERA,
SABATO NUOVO STOP TRA LE 8.00 E LE 16.00.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma