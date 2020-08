Traffico Roma del 15-08-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione mattinata con tanto traffico sulle principali strade della capitale la circolazione Comunque nel miglioramento in quest’ultima ora ci sono ancora file sulla A24 Roma Teramo a partire dalla barriera di Roma Est fino a Tivoli verso l’Abruzzo code anche sulla Tiburtina tra Guidonia e Tivoli Provenendo da Roma ancora prudenza la Pontina dove però le code causate da un precedente incidente in prossimità di Castel di Decima verso Pomezia sono in diminuzione tutto regolare lungo via di Castel Fusano dopo i Disagi causati sempre da un incidente in prossimità di via di Piana bella circolazione scorrevole su tutto il grande raccordo anulare sull intero tratto della tangenziale est e infine vi ricordiamo che oggi sabato 15 agosto per favorire chi viaggia su strade e autostrade c’è il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate dalle 7mattino fino alle 22 e per maggiori dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma