Traffico Roma del 15-08-2021 ore 12:30

Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati all’ascolto scherzo il traffico a Roma può che gli spostamenti mentre si rallenta verso i castelli e verso l’Abruzzo in particolare soprattutto sulla A24 verso il Gran Sasso L’Aquila abbiamo rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama a sud di Roma traffico intenso sulla Via dei Laghi e code vicino Marino e poi qualche rallentamento sul litorale così come sull’Aurelia all’altezza di Palidoro e poco distante dal litorale attenzione a due incidenti Uno sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via del Lido di Castel Porziano l’altro a Ostia sul lungomare Toscanelli alti via degli acilii per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma