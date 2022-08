Traffico Roma del 15-08-2022 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione torna velocemente alla normalità il traffico lungo la carreggiata esterna delle Grande Raccordo Anulare in particolare dopo l’incidente tra la tomba la Pontina in progressivo aumento la circolazione alla barriera autostradale di Roma Est in particolari in uscita dalla A24 direzione della tangenziale est stessa situazione sulla Roma Teramo dove si rallenta tra Castel Madama e Tivoli Provenendo dall’Abruzzo Sono in corso fino al 17 novembre gli interventi di manutenzione sulla Cassia bis ricordiamo che il transito avviene tramite il riduzione delle corsie in questo tardo pomeriggio più traffico tra Castel de’ ceveri e lega in direzione del centro città teatro di strada animazione musica lo ricordiamo ancora sono gli ingredienti dell’ evento spettacoli di strada sulla via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi Fino al 23 agosto dalle 20 alla mezzanotte ricordiamo la chiusuratraffico delle stesse via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi insieme a Piazza del Colosseo infine alla Aurelio chiusa al traffico da lo scorso XI agosto via Innocenzo XI per una voragine In entrambe le direzioni alla momento non si conosce la data precisa della riapertura maggiori dettagli su tutte le nostre notizie su roma.luceverde.it ed è tutto per oggi da Gianluca belfiglio buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

