Traffico Roma del 15-09-2019 ore 07:30
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CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI ACILIA NELLE VICINANZE DELLA CRISTOFORO COLOMBO.
SI TRATTA DI UN INCIDENTE IN CUI IL MEZZO COINVOLTO SI È CAPPOTTATO. STRADA
CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA POSIDIPPO E LA COLOMBO.
SUL RACCORDO ANULARE, INVECE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA CARREGGIATA
INTERNA TRA CASTEL GIUBILEO E LA VIA SALARIA, CI SONO BREVI RALLENTAMENTI
VERSO LA NOMENTANA.
AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE SU CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FLAMINIO.
DALLE 8:30 AL VIA LA CORRI ROMA DALLA ZONA DEL CELIO E DEL CIRCO MASSIMO.
PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE ATTORNO LA BOCCA DELLA VERITÀ, ATTRAVERSO
L’AVENTINO, PIAZZA VENEZIA, TORRE ARGENTINA, VIA DI RIPETTA E PIAZZA DEL
POPOLO. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; PRESTARE ATTENZIONE.
DOMENICA CARATTERIZZATA DALL’INIZIATIVA VIA LIBERA. PEDONALIZZAZIONE DI
DIVERSE STRADE TRA IL CENTRO, LA ZONA PRATI E QUELLA DI SAN LORENZO. A SAN
LORENZO STRADE APERTE SOLTANTO AI PEDONI DALLE 8, IN CENTRO E IN ZONA PRATI
DALLE 10.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma