Traffico Roma del 15-09-2019 ore 07:30

CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI ACILIA NELLE VICINANZE DELLA CRISTOFORO COLOMBO.

SI TRATTA DI UN INCIDENTE IN CUI IL MEZZO COINVOLTO SI È CAPPOTTATO. STRADA

CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA POSIDIPPO E LA COLOMBO.

SUL RACCORDO ANULARE, INVECE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA CARREGGIATA

INTERNA TRA CASTEL GIUBILEO E LA VIA SALARIA, CI SONO BREVI RALLENTAMENTI

VERSO LA NOMENTANA.

AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE SU CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FLAMINIO.

DALLE 8:30 AL VIA LA CORRI ROMA DALLA ZONA DEL CELIO E DEL CIRCO MASSIMO.

PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE ATTORNO LA BOCCA DELLA VERITÀ, ATTRAVERSO

L’AVENTINO, PIAZZA VENEZIA, TORRE ARGENTINA, VIA DI RIPETTA E PIAZZA DEL

POPOLO. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO; PRESTARE ATTENZIONE.

DOMENICA CARATTERIZZATA DALL’INIZIATIVA VIA LIBERA. PEDONALIZZAZIONE DI

DIVERSE STRADE TRA IL CENTRO, LA ZONA PRATI E QUELLA DI SAN LORENZO. A SAN

LORENZO STRADE APERTE SOLTANTO AI PEDONI DALLE 8, IN CENTRO E IN ZONA PRATI

DALLE 10.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma