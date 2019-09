Traffico Roma del 15-09-2019 ore 08:30

RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE VIA DI ACILIA NELLE VICINANZE DELLA CRISTOFORO

COLOMBO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DDI UN INCIDENTE.

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASTEL

GIUBILEO E LA VIA SALARIA VERSO LA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI

SU CORSO FRANCIA POTREBBE RALLENTARE IL TRAFFICO UN INCIDENTE PRIMA DI TOR

DI QUINTO IN DIREZIONE DEL FLAMINIO.

DOMENICA MATTINA CON UNA MANIFESTAZIONE PODISTICA ATTORNO AL CIRCO MASSIMO,

L’AVENTINO E BUONA PARTE DEL CENTRO: PIAZZA VENEZIA, TORRE ARGENTINA, VIA

DI RIPETTA, PIAZZA DEL POPOLO. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO;

PRESTARE ATTENZIONE.

E QUESTA È UNA DOMENICA CARATTERIZZATA DALL’INIZIATIVA VIA LIBERA.

PEDONALIZZAZIONE DI DIVERSE STRADE. IN CENTRO: VIA VENETO, PARTE DI VIA

VENTI SETTEMBRE, DEL VIALE CASTRO PRETORIO E DI VIA GIOLITTI.

STRADE APERTE SOLTANTO AI PEDONI IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO.

