Traffico Roma del 15-09-2019 ore 08:30
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RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE VIA DI ACILIA NELLE VICINANZE DELLA CRISTOFORO
COLOMBO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DDI UN INCIDENTE.
SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASTEL
GIUBILEO E LA VIA SALARIA VERSO LA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI
SU CORSO FRANCIA POTREBBE RALLENTARE IL TRAFFICO UN INCIDENTE PRIMA DI TOR
DI QUINTO IN DIREZIONE DEL FLAMINIO.
DOMENICA MATTINA CON UNA MANIFESTAZIONE PODISTICA ATTORNO AL CIRCO MASSIMO,
L’AVENTINO E BUONA PARTE DEL CENTRO: PIAZZA VENEZIA, TORRE ARGENTINA, VIA
DI RIPETTA, PIAZZA DEL POPOLO. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO;
PRESTARE ATTENZIONE.
E QUESTA È UNA DOMENICA CARATTERIZZATA DALL’INIZIATIVA VIA LIBERA.
PEDONALIZZAZIONE DI DIVERSE STRADE. IN CENTRO: VIA VENETO, PARTE DI VIA
VENTI SETTEMBRE, DEL VIALE CASTRO PRETORIO E DI VIA GIOLITTI.
STRADE APERTE SOLTANTO AI PEDONI IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma