Traffico Roma del 15-09-2019 ore 09:30
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE
ALL’ALTEZZA SVINCOLO SETTEBAGNI IL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA INTERNA È
DEVIATO SULLA COMPLANARE , DI CONSEGUENZA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA.
VERSO NOMENTANA
PER LE VIE DEL CENTRO È IN CORSO LA TREDICESIMA EDIZIONE DI “CORRI ROMA”
PERCORSO DI 10 KM PREVISTE DEVIAZIONI E CHIUSURE FINO ALLE ORE 10
DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO L’EVENTO “VIA LIBERA”,UN ANELLO DI CIRCA 15KM
DI STRADE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI; PREVISTE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma