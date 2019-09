Traffico Roma del 15-09-2019 ore 09:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE

ALL’ALTEZZA SVINCOLO SETTEBAGNI IL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA INTERNA È

DEVIATO SULLA COMPLANARE , DI CONSEGUENZA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA.

VERSO NOMENTANA

PER LE VIE DEL CENTRO È IN CORSO LA TREDICESIMA EDIZIONE DI “CORRI ROMA”

PERCORSO DI 10 KM PREVISTE DEVIAZIONI E CHIUSURE FINO ALLE ORE 10

DALLE 10 ALLE 19 IN CENTRO L’EVENTO “VIA LIBERA”,UN ANELLO DI CIRCA 15KM

DI STRADE CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI; PREVISTE

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma