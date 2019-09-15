Traffico Roma del 15-09-2019 ore 10:30
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DI NUOVO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA CASTEL GIUBILEO E LA
SALARIA VERSO LA NOMENTANA. TRATTO CHIUSO PER CIRCA UN’ORA A CAUSA DI UN
INCIDENTE; INCIDENTE QUINDI ORA RISOLTO.
CHIUSO INVECE AL TRAFFICO PARTE DEL CENTRO. IN CORSO LA CORRI ROMA,
MANIFESTAZIONE PODISTICA CHE SI SVOLGE TRA IL CIRCO MASSIMO, L’AVENTINO E
PIAZZA DEL POPOLO. ASSIEME ALLA CORSA, IN CENTRO, L’INIZIATIVA VIA LIBERA:
LA PEDONALIZZAZIONE DI NUMEROSE STRADE.
VIA LIBERA NON SOLTANTO IN CENTRO MA ANCHE IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma