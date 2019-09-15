Traffico Roma del 15-09-2019 ore 11:30
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UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO
PER NAPOLI E LA ROMANINA; SIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA IN DIREZIONE
DELL’APPIA
AUMENTATO IL TRAFFICO IN USCITA DA ROMA. CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA
DELLA GIUSTINIANA, RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E
PRATICA DI MARE. E POI TRAFFICO SULLA COLOMBO NELLA ZONA DI ACILIA.
INTANTO A ROMA SONO LIMITATI GLI SPOSTAMENTI IN GRAN PARTE DEL CENTRO. IN
CORSO LA CORRI ROMA, MANIFESTAZIONE PODISTICA TRA L’AVENTINO, IL CIRCO
MASSIMO, PIAZZA VENEZIA E PIAZZA DEL POPOLO. ASSIEME ALLA CORSA,
L’INIZIATIVA VIA LIBERA: LA PEDONALIZZAZIONE DI NUMEROSE STRADE.
VIA LIBERA NON SOLTANTO IN CENTRO MA ANCHE IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO;
CHIUSURA DI VIA COLA DI RIENZO E DI PONTE REGINA MARGHERITA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma