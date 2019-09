Traffico Roma del 15-09-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO

PER NAPOLI E LA ROMANINA; SIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA IN DIREZIONE

DELL’APPIA

AUMENTATO IL TRAFFICO IN USCITA DA ROMA. CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA

DELLA GIUSTINIANA, RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E

PRATICA DI MARE. E POI TRAFFICO SULLA COLOMBO NELLA ZONA DI ACILIA.

INTANTO A ROMA SONO LIMITATI GLI SPOSTAMENTI IN GRAN PARTE DEL CENTRO. IN

CORSO LA CORRI ROMA, MANIFESTAZIONE PODISTICA TRA L’AVENTINO, IL CIRCO

MASSIMO, PIAZZA VENEZIA E PIAZZA DEL POPOLO. ASSIEME ALLA CORSA,

L’INIZIATIVA VIA LIBERA: LA PEDONALIZZAZIONE DI NUMEROSE STRADE.

VIA LIBERA NON SOLTANTO IN CENTRO MA ANCHE IN ZONA PRATI E A SAN LORENZO;

CHIUSURA DI VIA COLA DI RIENZO E DI PONTE REGINA MARGHERITA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma