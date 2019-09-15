Traffico Roma del 15-09-2019 ore 12:30
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TRA MONTEVERDE E TRASTEVERE, PER ALBERI IN STRADA, CHIUSA AL TRAFFICO VIA
PARINI. DEVIAZIONI PER CHI PROVIENE DA VIA VALLA E DA VIA PARRASIO.
LIMITATI GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO. CHIUSE DIVERSE STRADE PER LA CORRI
ROMA, MANIFESTAZIONE PODISTICA TRA L’AVENTINO, IL CIRCO MASSIMO, PIAZZA
VENEZIA E PIAZZA DEL POPOLO. ASSIEME ALLA CORSA, L’INIZIATIVA VIA LIBERA:
AREE ESCLUSIVAMENTE PEDONALI IN STRADE QUALI VIALE CASTRO PRETORIO, VIA
GIOLITTI, VIA VENTI SETTEMBRE E ALTRE ANCORA.
VIA LIBERA NON SOLTANTO IN CENTRO: IN ZONA PRATI, IN VIA COLA DI RIENZO
FINO AL PONTE REGINA MARGHERITA; A SAN LORENZO, LE STRADE DEL QUARTIERE.
INTANTO PROSEGUONO GLI SPOSTAMENTI IN USCITA DA ROMA. CODE SULLA CASSIA
ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA; NELLA ZONA SUD TRAFFICO SULL’APPIA, SULLA
PONTINA E LUNGO LA VIA CRISTOFORO COLOMBO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma