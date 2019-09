Traffico Roma del 15-09-2019 ore 13:30

SI STA IN CODA, PER IL TRAFFICO INTENSO, SUL TRATTO URBANO DELLA

A24 ROMA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST,

IN ENTRATA IN CITTA’.

MEDESIMA SITUAZIONE SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI.



IN USCITA DALLA CITTA’ INVECE TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO LUNGO

LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DEL RISARO E VIA DI ACILIA,

IN DIREZIONE DI OSTIA.



GIUNTI SULLA LITORANEA TRAFFICO POI RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALL’ALTEZZA DEI CANCELLI.

CHIUSA AL TRAFFICO SINO ALLE 21:30 PIAZZA DELLA BALDUINA, PER LA

MANIFESTAZIONE “VIVERE BALDUINA”.

