Traffico Roma del 15-09-2019 ore 13:30
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SI STA IN CODA, PER IL TRAFFICO INTENSO, SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 ROMA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST,
IN ENTRATA IN CITTA’.
MEDESIMA SITUAZIONE SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI.
IN USCITA DALLA CITTA’ INVECE TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO LUNGO
LA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DEL RISARO E VIA DI ACILIA,
IN DIREZIONE DI OSTIA.
GIUNTI SULLA LITORANEA TRAFFICO POI RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALL’ALTEZZA DEI CANCELLI.
CHIUSA AL TRAFFICO SINO ALLE 21:30 PIAZZA DELLA BALDUINA, PER LA
MANIFESTAZIONE “VIVERE BALDUINA”.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma