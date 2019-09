Traffico Roma del 15-09-2019 ore 14:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO

DELL’A24 ROMA TERAMO.

IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE DEI CADUTI PER LA

RESISTENZA ALL’ALTEZZA DI VIA UMBERTO GRANI.

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CILICIA TRA VIA APPIA ANTICA E PIAZZA GALERIA IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

OGGI FINO ALLE ORE 19 IN CENTRO L’INIZIATIVA “VIA LIBERA”, UN ANELLO DI

CIRCA 15KM DI STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI;

PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E DEVIAZIONI PER LE LINEE DI TRASPORTO

PUBBLICO.

ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 18.00 AVRÀ INIZIO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-

SASSUOLO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E POSSIBILE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

CI SPOSTIAMO A CESANO, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DI

BACCANELLO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE DI CESANO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma