Traffico Roma del 15-09-2019 ore 15:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA

TANGENZIALE EST.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALTEZZA PIAZZA DEI

GIURECONSULTI.

ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-SASSUOLO:

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

TRA IL CENTRO E ZONA PRATI, PROSEGUE #VIALIBERA, FINO ALLE 19.00, CHIUSE

AL TRAFFICO DIVERSE STRADE DEDICATE A PEDONI E CICLISTI.

INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE

ANCHE VIA COLA DI RIENZO E IL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI ANCHE PER

LE LINEE BUS.

