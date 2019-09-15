Traffico Roma del 15-09-2019 ore 15:30
Più informazioni su
TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA
TANGENZIALE EST.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALTEZZA PIAZZA DEI
GIURECONSULTI.
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-SASSUOLO:
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
TRA IL CENTRO E ZONA PRATI, PROSEGUE #VIALIBERA, FINO ALLE 19.00, CHIUSE
AL TRAFFICO DIVERSE STRADE DEDICATE A PEDONI E CICLISTI.
INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE
ANCHE VIA COLA DI RIENZO E IL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI ANCHE PER
LE LINEE BUS.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma