Traffico Roma del 15-09-2019 ore 16:30

RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA

DELLA CAPITALE.

CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER UN INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI

ALTEZZA INCROCIO CON VIA ANASTASIO II.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANI E

CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.

ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-SASSUOLO:

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

PROSEGUE #VIALIBERA TRA LE STRADE DEL CENTRO E ZONA PRATI: FINO ALLE

19.00, CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE VIE CHE RESTANO DEDICATE AI SOLI

PEDONI E CICLISTI.

INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE

ANCHE VIA COLA DI RIENZO E STRADE DEL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI

ANCHE PER LE LINEE BUS.

