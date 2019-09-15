Traffico Roma del 15-09-2019 ore 16:30
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RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA
DELLA CAPITALE.
CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER UN INCIDENTE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI
ALTEZZA INCROCIO CON VIA ANASTASIO II.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANI E
CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-SASSUOLO:
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUE #VIALIBERA TRA LE STRADE DEL CENTRO E ZONA PRATI: FINO ALLE
19.00, CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE VIE CHE RESTANO DEDICATE AI SOLI
PEDONI E CICLISTI.
INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE
ANCHE VIA COLA DI RIENZO E STRADE DEL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI
ANCHE PER LE LINEE BUS.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma