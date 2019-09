Traffico Roma del 15-09-2019 ore 17:30

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA

SETTEBGNI ED IL GRA, IN DIREZIONE DI ROMA.

LUNGHE CODE PER INCIDENTE VIA AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE

DELLA CAPITALE.

DISAGI PER INCIDENTE ANCHE A ROMA IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA

INCROCIO CON VIA ANASTASIO II.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

SI RALLENTA PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI

DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E

LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E

CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.

ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-SASSUOLO:

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

PROSEGUE #VIALIBERA TRA LE STRADE DEL CENTRO E ZONA PRATI: FINO ALLE

19.00, CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE VIE CHE RESTANO DEDICATE AI SOLI

PEDONI E CICLISTI.

INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE

ANCHE VIA COLA DI RIENZO E STRADE DEL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI

ANCHE PER LE LINEE BUS.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma