Traffico Roma del 15-09-2019 ore 17:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA
SETTEBGNI ED IL GRA, IN DIREZIONE DI ROMA.
LUNGHE CODE PER INCIDENTE VIA AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE
DELLA CAPITALE.
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE A ROMA IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALTEZZA
INCROCIO CON VIA ANASTASIO II.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
SI RALLENTA PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI
DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E
CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-SASSUOLO:
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUE #VIALIBERA TRA LE STRADE DEL CENTRO E ZONA PRATI: FINO ALLE
19.00, CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE VIE CHE RESTANO DEDICATE AI SOLI
PEDONI E CICLISTI.
INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE
ANCHE VIA COLA DI RIENZO E STRADE DEL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI
ANCHE PER LE LINEE BUS.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma