Traffico Roma del 15-09-2019 ore 18:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA MONTEPORZIO E LA
BARRIERA DI ROMA SUD, IN DIREZIONE DEL GRA.
CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA; INTENSO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA
ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA PONTINA E ROMANINA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA -TERAMO
TRA IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
LUNGHE CODE PER INCIDENTE ANCHE VIA AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN
DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI
GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E
CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.
PROSEGUE #VIALIBERA TRA LE STRADE DEL CENTRO E ZONA PRATI: FINO ALLE
19.00, CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE VIE CHE RESTANO DEDICATE AI SOLI
PEDONI E CICLISTI.
INTERESSATE DALL’INIZIATIVA CON PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE
ANCHE VIA COLA DI RIENZO E STRADE DEL QUARTIERE SAN LORENZO. DEVIAZIONI
ANCHE PER LE LINEE BUS.
IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZA DELLA BALDUINA LA MANIFESTAZIONE “VIVERE
BALDUINA”: CHIUSURA DELLA PIAZZA FINO ALLE 21.30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma