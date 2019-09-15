Traffico Roma del 15-09-2019 ore 19:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN
CESAREO E LA BARRIERA DI ROMA SUD, IN DIREZIONE DEL GRA.
CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA
VIA C. COLOMBO E VIA LAURENTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA
APPIA E ROMANINA.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA -TERAMO TRA
IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNA IL TRAFFICO TRA L’USCITA PER LA
A12 ROMA-CIVITAVECCHIA E IL GRA, IN DIREZIONE DI ROMA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE VIA AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE
DELLA CAPITALE.
LAVORI SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA SPADA E
LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEGNALATO ANCHE UN
INCIDENTE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E
CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE,
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZA DELLA BALDUINA LA MANIFESTAZIONE “VIVERE
BALDUINA”: CHIUSURA DELLA PIAZZA FINO ALLE 21.30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma