Traffico Roma del 15-10-2019 ore 07:30

SUL RACCORDO ANULARE RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE. CODE TRA

CASILINA E PRENESTINA PER UN INCIDENTE PRIMA DELLA A24. INCIDENTE COMUNQUE

IN VIA DI RISOLUZIONE, TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO.

RACCORDO POI CON CONSUETI DISAGI PER TRAFFICO, NELLA CARREGGIATA INTERNA,

TRA CASILINA E APPIA.

IN VIA COLLATINA TRAFFICO MA ANCHE UN INCIDENTE TRA VIA DI SALONE E VIA

DELL’ACQUA VERGINE.

CODE PER TRAFFICO, TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE.

INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA, FLAMINIA E APPIA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma