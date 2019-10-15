Traffico Roma del 15-10-2019 ore 07:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE. CODE TRA
CASILINA E PRENESTINA PER UN INCIDENTE PRIMA DELLA A24. INCIDENTE COMUNQUE
IN VIA DI RISOLUZIONE, TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO.
RACCORDO POI CON CONSUETI DISAGI PER TRAFFICO, NELLA CARREGGIATA INTERNA,
TRA CASILINA E APPIA.
IN VIA COLLATINA TRAFFICO MA ANCHE UN INCIDENTE TRA VIA DI SALONE E VIA
DELL’ACQUA VERGINE.
CODE PER TRAFFICO, TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE.
INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA, FLAMINIA E APPIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma