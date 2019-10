Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08:00

SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DELLA A24 DIREZIONE

TIBURTINA, MA ADESSO UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24 STA PROVOCANDO

RIPERCUSSIONI IN QUESTA CARREGGIATA, LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A PARTIRE

DALL’USCITA LA RUSTICA.

VICINO QUESTA ZONA DEL RACCORDO, SULLA VIA COLLATINA, UN INCIDENTE PROVOCA

DISAGI. RALLENTAMENTI TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE.

PER TRAFFICO INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DELLA A24, PARLIAMO DEL

TRATTO URBANO.

ZONA SUD DI ROMA CON TRAFFICO INTENSO:

CODE SULL’APPIA, SULLA VIA ARDEATINA, IN VIA DI CASTEL DI LEVA E SULLA VIA

LAURENTINA.

ALL’ALTEZZA DI ACILIA DISAGI SIA SULLA VIA DEL MARE SIA SULLA COLOMBO.

TORNIAMO SUL RACCORDO. CODE A TRATTI TRA TRIONFALE-AURELIA DIREZIONE

FIUMICINO.

IN ZONA OTTAVIA CODE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA TRIONFALE.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma