Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DELLA A24 DIREZIONE
TIBURTINA, MA ADESSO UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24 STA PROVOCANDO
RIPERCUSSIONI IN QUESTA CARREGGIATA, LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A PARTIRE
DALL’USCITA LA RUSTICA.
VICINO QUESTA ZONA DEL RACCORDO, SULLA VIA COLLATINA, UN INCIDENTE PROVOCA
DISAGI. RALLENTAMENTI TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE.
PER TRAFFICO INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DELLA A24, PARLIAMO DEL
TRATTO URBANO.
ZONA SUD DI ROMA CON TRAFFICO INTENSO:
CODE SULL’APPIA, SULLA VIA ARDEATINA, IN VIA DI CASTEL DI LEVA E SULLA VIA
LAURENTINA.
ALL’ALTEZZA DI ACILIA DISAGI SIA SULLA VIA DEL MARE SIA SULLA COLOMBO.
TORNIAMO SUL RACCORDO. CODE A TRATTI TRA TRIONFALE-AURELIA DIREZIONE
FIUMICINO.
IN ZONA OTTAVIA CODE TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E VIA TRIONFALE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma