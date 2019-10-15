Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08:30
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE VERSO LA TANGENZIALE; CODE NON SOLO PER
TRAFFICO MA ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE; MEZZO IN PANNE TRA IL RACCORDO E
TOR CERVARA.
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA COLLATINA TRA VIA DI SALONE E VIA
DELL’ACQUA VERGINE.
AUMENTATO IL TRAFFICO DENTRO ROMA. DISAGI ORA NON SOLTANTO SULLE CONSOLARI
E SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO:
CODE IN VIA DI TORREVECCHIA VERSO LA TRIONFALE. INCOLONANMENTI SUL
LUNGOTEVERE TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO. SI PROCEDE IN FILA IN VIA DEI
PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, MENTRE VERSO LA VIA APPIA CI SONO
CODE LUNGO VIA DEL QUADRARO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma