Traffico Roma del 15-10-2019 ore 09:00

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE VERSO LA TANGENZIALE; CODE NON SOLO PER

TRAFFICO MA ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE; MEZZO IN PANNE TRA IL RACCORDO E

TOR CERVARA.

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA COLLATINA TRA VIA DI SALONE E VIA

DELL’ACQUA VERGINE.

AUMENTATO IL TRAFFICO DENTRO ROMA. DISAGI ORA NON SOLTANTO SULLE CONSOLARI

E SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO:

CODE IN VIA DI TORREVECCHIA VERSO LA TRIONFALE. INCOLONANMENTI SUL

LUNGOTEVERE TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO. SI PROCEDE IN FILA IN VIA DEI

PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, MENTRE VERSO LA VIA APPIA CI SONO

CODE LUNGO VIA DEL QUADRARO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma