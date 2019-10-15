Traffico Roma del 15-10-2019 ore 09:30
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MATTINA AL MOMENTO CARATTERIZZATA DA INCIDENTI NELLA ZONA EST DEL RACCORDO.
DOPO DUE INCIDENTI, ORA UN ALTRO AVVENUTO NELLA CARREGGIATA ESTERNA STA
PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA, LA RUSTICA E IL
BIVIO PER LA A24.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA NOMENTANA. CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E SAN
BASILIO.
LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: TRA L’ISOLA TIBERINA E
CORSO VITTORIO.
RALLENTAMENTI PER UN LUNGO TRATTO ANCHE SULL’OLIMPICA. DISAGI DAI COLLI
PORTUENSI ALLA ZONA PRATI ATTRAVERSO VIA LEONE XIII E VIA ANASTASIO II.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRAFFICO PRIMA DELL’EUR: CODE SULLA
CARREGGIATA LATERALE DALL’ALTEZZA DELLA MONTAGNOLA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma