Traffico Roma del 15-10-2019 ore 09:30

MATTINA AL MOMENTO CARATTERIZZATA DA INCIDENTI NELLA ZONA EST DEL RACCORDO.

DOPO DUE INCIDENTI, ORA UN ALTRO AVVENUTO NELLA CARREGGIATA ESTERNA STA

PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA, LA RUSTICA E IL

BIVIO PER LA A24.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA NOMENTANA. CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E SAN

BASILIO.

LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: TRA L’ISOLA TIBERINA E

CORSO VITTORIO.

RALLENTAMENTI PER UN LUNGO TRATTO ANCHE SULL’OLIMPICA. DISAGI DAI COLLI

PORTUENSI ALLA ZONA PRATI ATTRAVERSO VIA LEONE XIII E VIA ANASTASIO II.

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRAFFICO PRIMA DELL’EUR: CODE SULLA

CARREGGIATA LATERALE DALL’ALTEZZA DELLA MONTAGNOLA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma