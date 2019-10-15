Traffico Roma del 15-10-2019 ore 10:00
Più informazioni su
DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E
L’USCITA PER LA VIA CRISTOFORO COLOMBO. DISAGI QUINDI IN DIREZIONE PONTINA,
SI PROCEDE IN CODA.
RACCORDO ORA SCORREVOLE NEL TRATTO PRENESTINA – A24, IN PRECEDENZA TRAFFICO
PER INCIDENTE.
PARLIAMO ANCORA DI INCIDENTI. PROVOCANO RIPERCUSSIONI: SULLA VIA OSTIENSE
ALTEZZA ACILIA, SULL’ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO.
LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: TRA LA BOCCA DELLA VERITÀ
E CORSO VITTORIO.
RALLENTAMENTI SULL’OLIMPICA. DISAGI DALL’ALTEZZA DELL’AURELIA ANTICA ALLA
ZONA PRATI ATTRAVERSO VIA LEONE XIII E VIA ANASTASIO II.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma