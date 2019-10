Traffico Roma del 15-10-2019 ore 10:30

DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E

L’USCITA PER LA VIA CRISTOFORO COLOMBO. DISAGI QUINDI IN DIREZIONE PONTINA,

SI PROCEDE IN CODA.

RACCORDO ORA SCORREVOLE NEL TRATTO PRENESTINA – A24, IN PRECEDENZA TRAFFICO

PER INCIDENTE.

PARLIAMO ANCORA DI INCIDENTI. PROVOCANO RIPERCUSSIONI: SULLA VIA OSTIENSE

ALTEZZA ACILIA, SULL’ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO.

LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: TRA LA BOCCA DELLA VERITÀ

E CORSO VITTORIO.

RALLENTAMENTI SULL’OLIMPICA. DISAGI DALL’ALTEZZA DELL’AURELIA ANTICA ALLA

ZONA PRATI ATTRAVERSO VIA LEONE XIII E VIA ANASTASIO II.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma