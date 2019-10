Traffico Roma del 15-10-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI NELLA ZONA

NORD. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA CASTEL GIUBILEO IN

DIREZIONE PORTA DI ROMA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL

GEMELLI. PRIMA C’ERA ANCHE UN INCIDENTE

ALL’OSTIENSE PER LAVORI IN CORSO CHIUSA VIA DEI MAGAZZINI. RIPERCUSSIONI IN

VIA DEL GAZOMETRO E NELLE STRADE CIRCOSTANTI.

SUL LUNGOTEVERE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO

TRAFFICO, INCOLONNAMENTI, IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma