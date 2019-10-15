Traffico Roma del 15-10-2019 ore 11:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI NELLA ZONA
NORD. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA CASTEL GIUBILEO IN
DIREZIONE PORTA DI ROMA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL
GEMELLI. PRIMA C’ERA ANCHE UN INCIDENTE
ALL’OSTIENSE PER LAVORI IN CORSO CHIUSA VIA DEI MAGAZZINI. RIPERCUSSIONI IN
VIA DEL GAZOMETRO E NELLE STRADE CIRCOSTANTI.
SUL LUNGOTEVERE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO
TRAFFICO, INCOLONNAMENTI, IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma