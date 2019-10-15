Traffico Roma del 15-10-2019 ore 14:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA
SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA
UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA PINDARO VERSO OSTIA.
SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL LITORALE ROMANO, DISAGI AL TRAFFICO PER LA STESSA
CAUSA SU VIA DELLE AZZORRE, ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEI ROMAGNOLI.
INFINE, A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITÀ DEL TRATTO AUTOSTRADALE,
RICORDIAMO ANCORA CHIUSA LA DIRAMAZIONE ROMA EST TRA GUIDONIA E LO SVINCOLO
DELLA A24, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma