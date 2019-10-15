Traffico Roma del 15-10-2019 ore 15:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, DISAGI AL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA
INVECE IN CODA A CAUSA DEI CANTIERI, TRA CASSIA BIS E CASSIA.
IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE
ROMA NORD E LA PRENESTINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE, GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA
A24.
IN PROSSIMITÀ DEL QUARTIERE TRIESTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN
INCIDENTE SU VIA NOMENTANA, TRA VIA CAPODISTRIA E VIA NOVARA VERSO PORTA
PIA. PER LA STESSA CAUSA, ALLA BALDUINA, PRUDENZA IN VIA MARCANTONIO
BRAGADIN, ALTEZZA VIA FRANCESO SÌVORI.
UN TERZO INCIDENTE SU VIA LEONE XIII, VICINO VIA PIO IV.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E INCIDENTE ANCHE SU VIA CILICIA E VIA ACAIA
VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE I LAVORI IN CORSO RALLENTANTO ULTERIORMENTE LA
CIRCOLAZIONE, IN USCITA DA ROMA, SU VIA FLAMINIA NUOVA.
INFINE, A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITÀ DEL TRATTO AUTOSTRADALE,
RICORDIAMO ANCORA CHIUSA LA DIRAMAZIONE ROMA EST TRA GUIDONIA E LO SVINCOLO
DELLA A24, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma