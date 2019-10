Traffico Roma del 15-10-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 ORE 16:15

A CAUSA DI UN INCENDIO SUL VICINO TRATTO AUTOSTRADALE, LA A1 ROMA-FIRENZE

CONTINUA A ESSERE CHIUSA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA A24 IN

DIREZIONE NAPOLI.

SULLA A24 ROMA-TERAMO, È INOLTRE CHIUSO L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 VERSO

FIRENZE, MENTRE SI PUÒ PROSEGUIRE IN DIREZIONE NAPOLI.

LAVORI DI MANUTENZIONE IN ARRIVO ANCHE PER LA FERMATA METRO A DI BALDO

DEGLI UBALDI. DA VENERDÌ 18 OTTOBRE, CHIUSA PER CIRCA TRE MESI LA STAZIONE

PER CONSENTIRE LA REVISIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI. CORNELIA E VALLE

AURELIA LE FERMATE ALTERNATIVE PER ACCEDERE ALLA METRO A.

DUE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO NELLA CAPITALE: DALLE

18:00 ALLE 20:00 PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DELLA ROTONDA,

MENTRE È PREVISTO PER LE 18:00 IL TERMINE DELLA PROTESTA IN PIAZZA VIDONI,

NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

DA DOMANI, MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE, LAVORI DI MANUTENZIONE NEL QUARTIERE

AFRICANO. IL CANTIERE, FINO AL 15 NOVEMBRE, COMPORTA LA CHIUSURA DELLA

CORSIA PREFERENZIALE DI VIALE ERITREA VERSO PIAZZA ANNIBALIANO, CON

CONSEGUENTE DEVIAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA NORMALE CORSIA DI TRAFFICO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma