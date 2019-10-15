Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17:00
Più informazioni su
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DEI
LAVORI IN CORSO, TRA SALARIA E CASSIA, MENTRE IN INTERNA CI SONO FILE PER
UN INCIDENTE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A24.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE,
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO
DELLA A24.
ORARIO DI PUNTA E AUMENTO DEL TRAFFICO SU AURELIA, TRIONFALE, CASSIA, VIA
FLAMINIA NUOVA E SALARIA E SU VIA PINETA SACCHETTI, DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII VERSO BOCCEA.
INFINE A CAUSA DI UN INCENDIO SUL VICINO TRATTO AUTOSTRADALE, LA
DIRAMAZIONE ROMA EST DELLA A1 ROMA-FIRENZE, CONTINUA A ESSERE CHIUSA TRA
GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI.
SCARICA L’APP DI LUCEVERDE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN
TEMPO REALE.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma