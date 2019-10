Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DEI

LAVORI IN CORSO, TRA SALARIA E CASSIA, MENTRE IN INTERNA CI SONO FILE PER

UN INCIDENTE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A24.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A

VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE,

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO

DELLA A24.

ORARIO DI PUNTA E AUMENTO DEL TRAFFICO SU AURELIA, TRIONFALE, CASSIA, VIA

FLAMINIA NUOVA E SALARIA E SU VIA PINETA SACCHETTI, DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII VERSO BOCCEA.

INFINE A CAUSA DI UN INCENDIO SUL VICINO TRATTO AUTOSTRADALE, LA

DIRAMAZIONE ROMA EST DELLA A1 ROMA-FIRENZE, CONTINUA A ESSERE CHIUSA TRA

GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI.

SCARICA L’APP DI LUCEVERDE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN

TEMPO REALE.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma