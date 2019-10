Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, DISAGI AL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL

GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA

INVECE IN CODA A CAUSA DEI CANTIERI, TRA CASSIA BIS E CASSIA.

IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE

ROMA NORD E LA PRENESTINA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE, GLI

SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DELLA

A24.

IN PROSSIMITÀ DEL QUARTIERE TRIESTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN

INCIDENTE SU VIA NOMENTANA, TRA VIA CAPODISTRIA E VIA NOVARA VERSO PORTA

PIA. PER LA STESSA CAUSA, ALLA BALDUINA, PRUDENZA IN VIA MARCANTONIO

BRAGADIN, ALTEZZA VIA FRANCESO SÌVORI.

UN TERZO INCIDENTE SU VIA LEONE XIII, VICINO VIA PIO IV.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO E INCIDENTE ANCHE SU VIA CILICIA E VIA ACAIA

VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE I LAVORI IN CORSO RALLENTANTO ULTERIORMENTE LA

CIRCOLAZIONE, IN USCITA DA ROMA, SU VIA FLAMINIA NUOVA.

INFINE, A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITÀ DEL TRATTO AUTOSTRADALE,

RICORDIAMO ANCORA CHIUSA LA DIRAMAZIONE ROMA EST TRA GUIDONIA E LO SVINCOLO

DELLA A24, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma